Врач Новоселов указал, что прослушивание музыки снижает риск развития деменции

Врач-невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов в интервью ИА НСН подчеркнул, что физические упражнения, интеллектуальные занятия и правильное питание могут предотвратить развитие приобретенного слабоумия.

Он также обратил внимание на исследование австралийских ученых, согласно которому прослушивание музыки снижает риск развития деменции у пожилых людей на 39%.

Новоселов отметил, что результаты исследования требуют дополнительного изучения, так как неясна причинно-следственная связь между интересом к музыке и состоянием мозга. Он подчеркнул, что у пациентов с развивающимся слабоумием пропадает интерес к музыке и другим видам деятельности, что затрудняет оценку влияния музыки на мозг.

Врач объяснил, что ритмы мозга могут реагировать на музыку, производя эндорфины, гормоны удовольствия, которые благотворно воздействуют на мозг. Таким образом, музыка может служить естественным способом стимуляции мозга и замедления нейродегенеративных процессов.