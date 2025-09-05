Врач Новоселов предложил гипокситерапию как способ продления жизни

Современные научные достижения позволяют продлить срок активной и здоровой жизни до 90 лет. О способах борьбы с процессами старения рассказал геронтолог Валерий Новоселов в беседе с aif.ru .

Одним из наиболее перспективных направлений специалист назвал гипоксическое воздействие.

«Старение и гипоксия — это близнецы-братья, поэтому, хотя это может звучать странно, но гипоксические тренировки или гипокситерапия, позволяют подготовиться организму и противостоять процессам увядания», — пояснил специалист.

По его словам, при данной процедуре человек дышит смесью, обедненной кислородом и имитирующей горный воздух. В результате организм становится более устойчив к гипоксии, которая часто встречается в пожилом возрасте. Возникающие впоследствии заболевания переносятся легче.