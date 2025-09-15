Врач Новикова указала на существенное снижение показателей мужской фертильности

За последние десятилетия показатели мужского здоровья изменились не в лучшую сторону. Концентрация сперматозоидов, которая в середине XX века составляла 40 миллионов на миллилитр, теперь опустилась до 13 миллионов. Об этом рассказала андролог и кандидат медицинских наук Елена Новикова в беседе с « Газетой.ru ».

Врач заявила, что показатели мужской фертильности действительно снизились почти вдвое. Среди причин — внешние факторы, например экологическая обстановка, а также бытовые привычки: ношение смартфонов в карманах, ноутбуки на коленях, подогрев сидений и частые походы в сауны.

«Кроме того, медицина сама корректирует рамки нормы, учитывая развитие технологий, в том числе ЭКО. В итоге привычные ориентиры постепенно сужаются», — пояснила специалист.

По ее словам, на репродуктивную функцию влияют хронический стресс, лекарства и спортивные добавки. С возрастом качество спермы также снижается, предупредила медик.