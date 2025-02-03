Врач Новикова: состав некоторых лаков для ногтей опасен для беременных

Беременные женщины могут пользоваться обычным лаком или гель-лаком для ногтей, но следует избегать продуктов, содержащих определенные компоненты. Об этом рассказала « Газете.ru » акушер-гинеколог Александра Новикова.

По ее словам, при выборе средств важно учитывать состав и реакцию организма на компоненты. Медик посоветовала использовать лаки, которые не содержат токсичные вещества.

«Обратите внимание на марки, которые производят 3-Free (без формальдегида, толуола и дибутилфталата) и 5-Free (дополнительно без камфоры и резорцина). Такие лаки менее агрессивны и безопаснее для здоровья», — отметила врач.

Новикова также напомнила о существовании натуральных лаков, изготовленных на основе растительных ингредиентов и свободных от искусственных химикатов.