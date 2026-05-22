Врач Новикова отметила, что особенно чувствительны к аромату сирени люди с мигренью

Многие слышали от мам и бабушек предостережение: не ставьте сирень в спальне — задохнетесь. Врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова рассказала изданию «Здоровье Mail» , что доля правды в этом предостережении есть, но причина не в токсичности растения, а в физиологии некоторых людей.

Сирень сама по себе не опасна, и идея о том, что спать в одной комнате с букетом сирени вредно, в значительной степени является мифом. Однако у некоторых людей действительно может ухудшаться самочувствие при наличии большого букета сирени в спальне. Это связано с высокой концентрацией летучих ароматических веществ.

Особенно чувствительны к аромату сирени люди с мигренью, аллергическим ринитом, повышенной чувствительностью к запахам или хронической заложенностью носа. Когда человек находится в комнате с насыщенным ароматом и недостаточной вентиляцией, слизистая носа и рецепторы обоняния постоянно раздражаются, что вызывает неприятные симптомы.

Также важно учитывать микроклимат в спальне. Маленькая душная комната, сухой воздух и отсутствие проветривания могут усиливать головную боль и ощущение нехватки воздуха, а яркий цветочный запах становится дополнительным раздражителем.

Если после появления букета возникают чихание, зуд в носу, слезотечение, кашель или усиливается заложенность, цветы лучше убрать из спальни. Если же запах переносится комфортно и помещение хорошо проветривается, для большинства людей сирень не представляет проблемы.