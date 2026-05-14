Врач Новикова назвала резкие перепады температуры основной опасностью кондиционеров

В летнее время кондиционеры, вентиляторы и открытые окна становятся неотъемлемой частью жизни. Однако многие сталкиваются с проблемой ухудшения самочувствия после пребывания в охлажденных помещениях. Оториноларинголог Яна Новикова разъяснила в беседе с Piter TV , как на самом деле влияют сплит-системы на здоровье.

По словам врача, сама циркуляция воздуха не вызывает болезнь — для инфекции всегда нужен возбудитель и контакт с ним. Однако кондиционер может создавать условия, при которых слизистые становятся более уязвимыми. Пересушенный и холодный воздух снижает эффективность местной защиты, а грязные фильтры способны стать причиной серьезных проблем.

Специалист отметила, что главным фактором риска становятся резкие перепады температуры. Постоянные переходы из жары в сильно охлажденное помещение — стресс для сосудов и терморегуляции организма. На этом фоне человеку проще подхватить вирусы, которые уже циркулируют в коллективе.