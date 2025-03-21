Врач Новиков: хронический недосып повышает уровень стресса и тревожности

Недостаток сна в течение нескольких лет может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупреждает сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков в интервью «Газете.Ru» .

Хроническое недосыпание оказывает разрушительное воздействие на организм.

«Недосыпание крайне негативно влияет на состояние организма, например, если на протяжении 7–8 лет спать меньше шести часов в сутки, то резко возрастает риск появления серьезных хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, диабета и рака», — процитировали «Известия» специалиста.

Медик подчеркнул, что постоянный недостаток сна ослабляет иммунитет, делая человека более восприимчивым к различным инфекциям. Хронический недосып также повышает уровень стресса и тревожности, что может способствовать развитию депрессии, психоэмоциональных расстройств и ухудшению общего психического здоровья.