Врач Носова назвала безопасными современные гормональные контрацептивы

Современные гормональные контрацептивы безопасны при отсутствии противопоказаний, но подбирать их должен врач. Об этом сообщила «Вечернему Санкт-Петербургу» ассистент кафедры акушерства Пироговского Университета Лилия Носова.

Современные препараты содержат меньше гормонов и помогают нормализовать цикл, уменьшить болезненность менструаций и объем кровопотери. Однако они имеют противопоказания: риск тромбоза исключает прием при болезнях печени, нарушениях свертываемости крови и патологиях сердца. Курение после 35 лет также увеличивает риск сосудистых осложнений.

Контрацепция — это способ сохранения репродуктивного здоровья, а не метод контроля рождаемости.