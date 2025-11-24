Врач Носарева предупредила об ускоренном старении кожи из-за стресса и курения

Изменения внешности неизбежны с течением времени, и первым органом, отражающим признаки возраста, является кожа. Иногда этот процесс запускается преждевременно, сигнализируя о раннем старении. Подробнее рассказала дерматолог и косметолог Нана Носарева в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, главным внешним фактором выступает солнечное излучение. Продолжительное влияние ультрафиолета разрушительно воздействует на клетки эпидермиса, снижая эластичность ткани и стимулируя появление первых признаков возрастных изменений.

Не менее губительно табакокурение. Оно отрицательно влияет на внешний вид кожи, делая ее бледнее, тоньше и лишая защитного слоя. Курящие люди сталкиваются с такими проблемами, как серость кожи, увеличенные поры и капилляры, проявляющиеся вследствие постоянного дефицита кислорода и повреждения структуры коллагена.

Как пояснила специалист, стресс и нехватка полноценного отдыха тоже играют значительную роль в процессе раннего старения. Постоянное нервное напряжение способствует увеличению уровня гормонов стресса, разрушающих важнейшие компоненты дермы, включая гиалуроновую кислоту и коллаген.