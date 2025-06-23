Врач Ноев рассказала о недостатке магния при постоянном желании есть сладкое

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Александра Ноев сообщила телеканалу «Москва 24» , что сильное желание употреблять определенные продукты может говорить о нехватке витаминов и микроэлементов в организме.

По ее словам, постоянное желание есть сладкое, например шоколад, может быть связано с недостатком магния.

«Также в составе таких продуктов находится триптофан — аминокислота, которая расслабляет нервную систему. Она активизирует синтез мелатонина (гормон сна. — прим. ред.), поэтому некоторым сложно заснуть, если не съесть дольку шоколада», — рассказала врач.

Для снижения тяги к сладкому Александра Ноев рекомендовала есть больше морепродуктов, которые богаты белком.

В программе «Доктор 24» врач добавила, что повышенная потребность в соленом может указывать на дефицит воды в организме.

Также врач отметила, что у женщин может возникать внезапное желание есть мясо. Обычно это сигнализирует о дефиците витамина В12 или низком ферритине, а также может говорить о нехватке железа и витамина В9.