Врач Низин посоветовал не использовать грелки при цистите

Врач-уролог медицинской компании «Сберздоровье» Павел Низин в беседе с «Известиями»рассказал об основных симптомах цистита, а также о профилактике заболевания.
Как пояснил медик, основными симптомами этой болезни являются жжение и дискомфорт при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание, появление мутной мочи с неприятным запахом. Цистит свойственен именно для женщин ввиду короткого и широкого мочеиспускательного канала.
Во время острого цистита ни в коем случае нельзя применять грелки на нижнюю часть живота и инстилляции в мочевой пузырь. Врач также призвал не употреблять острую и соленую пищу, а также алкогольные напитки. В период заболевания необходимо пить много жидкости и соблюдать гигиену.
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