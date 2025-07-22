Врач Никулина рассказала о способности куркумы снижать риск развития рака

Некоторые специи не только улучшают вкус блюд, но и оказывают положительный эффект на здоровье. Ярким примером является куркума, сообщила терапевт Ирина Никулина в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, входящий в состав приправы куркумин обладает множеством полезных свойств: укрепляет иммунную систему, снимает воспаления, борется с микробами, замедляет окисление клеток, снимает боли, защищает нервные клетки и даже предотвращает рак.

«Куркумин доказал свою эффективность при терапии многих болезней — от заболеваний печени и суставов до ряда женских репродуктивных расстройств», — отметила медик.

Она посоветовала добавлять специю в блюда с черным перцем, содержащий пиперин, который повышает усваиваемость куркумина в 20 раз, добавили «Известия».