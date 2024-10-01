Врач Никонов посоветовал осенью и зимой запасаться витаминами из цитрусовых

Осень и зима представляют собой сложный период для нашего организма, поэтому изнурять его диетами не рекомендуется. Основные принципы правильного питания в это время изложил главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в беседе с pravda-nn.ru .

Он отметил, что для поддержания иммунной системы в этот энергозатратный период лучше избегать голодания, не создавать нехватку калорий и не истощать организм различными диетами. Важно употреблять витамины и контролировать уровень белка в рационе.

Наиболее важными источниками необходимых для организма веществ в это время становятся рыба, орехи, злаки (включая цельнозерновые продукты и проростки), растительные масла (такие как оливковое, льняное, подсолнечное), капуста (как свежая, так и квашеная), свежая зелень, лук, чеснок, морковь, гранаты и цитрусовые фрукты.