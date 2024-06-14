Врач Никончук: недостаточная гигиена зубов может спровоцировать развитие рака

Бактерии, которые появляются на зубах при недостаточной гигиене полости рта, способны спровоцировать развитие рака. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург Евгений Никончук в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, бактерии Porphyromonas gingivalis активно размножаются и передаются через слюну, вызывая воспаление во внутренних органах. При недостаточной гигиене зубов повышаются риски развития рака пищевода и поджелудочной железы.

Для профилактики заболеваний достаточно чистить зубы два раза в день и до трех раз в год выполнять профессиональную гигиену, сообщил сайт kp.ru.