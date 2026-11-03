Врач Николайзен назвала четыре правила для сохранения молодости кожи

Врач-дерматовенеролог и косметолог «О’Клиник» Ольга Николайзен перечислила Здоровью Mail четыре правила, которые помогут сохранить молодость и красоту кожи. По ее словам, недостаточно просто купить дорогой крем.

Для здоровья кожи врач Николайзен рекомендует придерживаться четырех правил. Первое — сбалансированный рацион с продуктами, богатыми витаминами (A, E, C, группы B) и микроэлементами (цинк, селен), полезными жирами и белками. Второе — пить достаточно воды из расчета не менее 30 мл на 1 кг массы тела для сохранения эластичности кожи.

Третье правило — включать в рацион омега-3 жирные кислоты (жирная рыба, семена льна, грецкие орехи), обладающие противовоспалительными свойствами. Четвертое — минимизировать потребление сахара и обработанных продуктов, которые способствуют воспалительным процессам. Врач также советует вести пищевой дневник для отслеживания реакции организма на разные продукты.