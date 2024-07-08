Врач Николаева рассказала, что гонорея может маскироваться под острый цистит

Врач-дерматовенеролог Lahta Clinic Марина Николаева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что иногда гонорея может маскироваться под острый цистит. Во время болезни человек испытывает частое и болезненное мочеиспускание.

По словам медика, первые симптомы у мужчин обычно проявляются в течение 10 дней, а у 70% женщин они и вовсе могут отсутствовать.

«Гонорея у женщин в большинстве случаев протекает бессимптомно. Иногда инфекция проявляется в виде вагинального зуда, слизисто-гнойных выделений из влагалища», — добавила Николаева.

Болезнь передается от человека к человеку при незащищенном половом акте, то есть при контакте с пораженными бактерией участками, пояснила врач.