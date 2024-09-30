Врач Николаева: наркотики блокируют выработку гормонов удовольствия

Употребление наркотиков приводит к необратимым последствиям для организма. Речь идет об изменении в нейронах и других структурах мозга. Об этом сообщила врач Ольга Николаева в беседе с РИАМО.

Медик пояснила, что запрещенные вещества вызывают удовольствие неестественным путем. Они «сжигают» до 50% нейронов, которые вырабатывают дофамин — гормон удовольствия.

По словам эксперта, результатом становится утрата способности получать радость от чего-либо. А для воспроизведения прежнего эффекта требуется увеличение дозы, что ведет к зависимости.

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