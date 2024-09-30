Врач Николаева: наркотики блокируют выработку гормонов удовольствия
Употребление наркотиков приводит к необратимым последствиям для организма. Речь идет об изменении в нейронах и других структурах мозга. Об этом сообщила врач Ольга Николаева в беседе с РИАМО.
Медик пояснила, что запрещенные вещества вызывают удовольствие неестественным путем. Они «сжигают» до 50% нейронов, которые вырабатывают дофамин — гормон удовольствия.
По словам эксперта, результатом становится утрата способности получать радость от чего-либо. А для воспроизведения прежнего эффекта требуется увеличение дозы, что ведет к зависимости.
Выставка вещей для бойцов СВО прошла в колледже «Подмосковье»
Свыше 26 тысяч человек посетили Центральный парк в Лыткарине за неделю
Участники экологической акции в Лобне посадили 280 кустарников
Свыше 1,6 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Переброшенные в Угледар подразделения ВСУ начали массово сдаваться в плен
Молодежная антинаркотическая акция состоялась в лобненском городском парке
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте