Врач Никитский отметил, что крайне важно не пропускать скрининговые УЗИ в первый месяц жизни ребенка

Кажется, что если ребенок активен и не жалуется на здоровье, то беспокоиться не о чем. Однако некоторые опасные заболевания могут долго протекать бессимптомно и проявиться, когда орган уже серьезно пострадал. Детский уролог и хирург Михаил Никитский в комментарии RuNews24.ru подчеркнул, что многие родители уверены: если ребенка ничего не беспокоит, значит, со здоровьем все в порядке.

Врач отметил, что крайне важно не пропускать скрининговые УЗИ в первый месяц жизни ребенка и в дальнейшем проходить плановые обследования. Это особенно актуально для выявления врожденных патологий почек и мочевыводящей системы, таких как гидронефроз и пузырно-мочеточниковый рефлюкс.

«Если вовремя не выявить такие проблемы, то уже к 5–10 годам ребенок может потерять почку. Опасные болезни могут никак себя не проявлять», — подчеркнул специалист.

Никитский также отметил, что многие хирургические вмешательства можно было бы избежать, если бы родители обращались к врачу раньше. В качестве примера он приводит крипторхизм и ретракцию яичка — состояния, при которых при своевременном обращении иногда удается избежать операции.

«Родители часто приходят уже тогда, когда время упущено. Профилактика почти всегда лучше операции», — подытожил врач.