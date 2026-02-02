Врач Никитин отметил, что для здорового пищеварения у ребенка в рационе должно быть 50 разных продуктов в неделю

Заведующий гастроэнтерологией Морозовской больницы Артем Никитин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что для здорового пищеварения у ребенка в рационе должно быть 50 разных продуктов в неделю.

Гастроэнтеролог отметил, что не стоит считать фастфуд исключительно вредным.

«Фастфуд — пускай. Нельзя сказать, что это супер вредная еда. Это обычная еда, которая в рационе может присутствовать», — пояснил специалист.

Никитин подчеркнул, что разнообразие рациона очень важно для здорового пищеварения у детей.