Врач Никитин отметил, что для здорового пищеварения у ребенка в рационе должно быть 50 разных продуктов в неделю
Заведующий гастроэнтерологией Морозовской больницы Артем Никитин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что для здорового пищеварения у ребенка в рационе должно быть 50 разных продуктов в неделю.
Гастроэнтеролог отметил, что не стоит считать фастфуд исключительно вредным.
«Фастфуд — пускай. Нельзя сказать, что это супер вредная еда. Это обычная еда, которая в рационе может присутствовать», — пояснил специалист.
Никитин подчеркнул, что разнообразие рациона очень важно для здорового пищеварения у детей.