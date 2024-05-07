Врач Никифоров заявил, что книжные страницы не хранят инфекции | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 16:26 Врач Никифоров заявил, что книжные страницы не хранят инфекции

Читать 360 в

Заразиться чем-либо от книги, которую до этого читал больной человек, невозможно. Об этом NEWS.ru рассказал доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА РФ Владимир Никифоров.

По его словам, не существует инфекций, которые бы жили на страницах книг. Поэтому можно смело читать печатные повести и романы без риска заболеть.

Реклама

«Можно, конечно, намазать страницы мышьяком, и, когда вы будете облизывать палец, чтобы эту страницу перелистнуть, соответственно, отравитесь», — отметил врач.

Как добавило ИА НСН, книги в библиотеках или взятые в общественных местах абсолютно безопасны.

Авторы: