Врач-невролог Максим Антипин развеял мифы об антидепрессантах

Врач-невролог из Нижнего Новгорода Максим Антипин рассказал сайту pravda-nn.ru о том, насколько эффективны антидепрессанты и можно ли их принимать здоровым людям. Разговор состоялся в рамках проекта «Научный Нижний: доказательная медицина» в Парке науки ННГУ.

Антидепрессанты представляют собой большую группу лекарств, которые помогают бороться с нарушениями выработки нейромедиаторов, неврозами и нервными расстройствами. Препараты этого типа могут лечить депрессии, тревожные расстройства, мигрени и даже функциональные заболевания ЖКТ. Хотя они могут отличаться друг от друга, их изначальное действие схоже.

По словам невролога, не стоит бояться принимать антидепрессанты, если их выписал врач. Депрессивные расстройства могут привести к потере интереса к жизни, постоянной усталости, вялости и подавленности. В запущенных случаях могут появиться суицидальные мысли.

Антидепрессанты помогают улучшить эмоциональное состояние, придают жизненные силы и бодрость, притупляют тревожность и раздражительность.

При правильном приеме антидепрессанты дают результат довольно быстро. Они повышают уровень нейромедиаторов — дофамина, серотонина и норадреналина. Дофамин отвечает за мотивацию, серотонин смягчает болевые ощущения и негативные эмоции, а норадреналин регулирует энергичность и активность.

Важно не прерывать прием препарата резко, чтобы лекарство начало действовать. Терапевтический эффект наступает через шесть недель или даже позже. Только врач может подтвердить диагноз и назначить лечение, поэтому самолечение недопустимо.