Врач-невролог Барышев: резкая и нарастающая головная боль может быть симптомом сосудистой катастрофы

Головная боль может быть симптомом заболеваний, в том числе смертельно опасных. Об этом в беседе с Life рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Артем Барышев.

Если боль возникла резко, сильна сама по себе и постоянно нарастает, а в прошлом были эпизоды сильно повышенного давления, то есть вероятность сосудистой катастрофы. В таком случае требуется наблюдение врача.

Если неприятные ощущения нарастают постепенно и сопровождаются чувством давления в голове, возможно, речь идет о повышении внутричерепного давления. В таких случаях необходимы более глубокие обследования, включая МРТ с контрастированием сосудов.

«А вообще, чаще всего головная боль — это результат напряжения мышц спины и шеи, которые не справляются с неадекватной нагрузкой. Сколиоз и сутулость перегружают мышцы, приводя к спазмам и натяжению скальпа — отсюда и начинается боль», — подытожил врач.