Врач-невролог Баранова предупредила, что мигрень могут спровоцировать продукты питания

В России от мигрени страдают от 16% до 21% населения, и данное заболевание в основном наблюдается у молодежи. Об этом рассказала KP.RU врач-невролог, кандидат медицинских наук и заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова.

Она отметила, что мигрень часто начинается до 20 лет и в большей степени затрагивает женщин. Девушки страдают от этого недуга в 2,5 — 3 раза чаще, чем мужчины.



По словам врача, мигрень связана с особенностями функционирования головного мозга у людей, предрасположенных к этому состоянию. Они более восприимчивы к гормональным изменениям, переменам погоды, стрессам и нарушениям сна как в сторону его недостатка, так и избытка.

Кроме того, приступы могут вызываться такими распространенными продуктами питания, как шоколад, цитрусовые, алкоголь, а также копчеными и консервированными изделиями. Следовательно, некоторые из этих факторов находятся под контролем людей, и, изменив свои привычки, они могут снизить вероятность возникновения мигрени.