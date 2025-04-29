Врач Неудахин: в случае отравления ребенку нужно давать воду каждые 5 минут

Чтобы предотвратить тяжелые последствия при пищевом отравлении на даче, важно действовать правильно. О том, как это делать, рассказал KP.RU заместитель председателя Российского общества первой помощи, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России в ЦФО Геннадий Неудахин.

Неудахин объяснил, что организм реагирует на отравление рвотой и диареей, пытаясь таким образом избавиться от токсинов. «Пытаться сразу остановить рвоту таблетками» — главная ошибка, которую люди часто совершают.

Эксперт посоветовал в первую очередь восполнять жидкость в организме, особенно у детей. Лучше пить воду или раствор Регидрона, а детям давать воду ложками каждые пять минут.

В первые часы после отравления лучше не есть, затем можно выпить бульон или съесть суп. При сохранении симптомов более суток, температуре, слабости и головокружении следует срочно обратиться к врачу.