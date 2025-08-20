Врач Неронов заявил об опасности тренда с поеданием сливочного масла

В интернете набирает популярность новый тренд в сфере красоты. Женщины в России начали активно употреблять сливочное масло, полагая, что это поможет им добиться чистой кожи, густых волос и стройной фигуры. Однако гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил о возможных рисках для здоровья, сообщили « Страсти ».

По его словам, употребление продукта действительно полезно для внешнего вида, поскольку улучшает секрецию желчи.

«Масло есть надо 30-50 грамм в день. Если проблемы с кожей связаны с дефицитом защитного слоя кожи, а именно жира в гидролипидной мантии, то организм сам будет подсказывать количество сливочного масла необходимого именно вам», — отметил врач.

Он также добавил, что чрезмерное потребление может привести к осложнениям, включая набор веса, тошноту, рвоту и расстройство пищеварения. Неронов посоветовал искать золотую середину, потребляя оптимальное количество жира для хорошего самочувствия и здоровья.