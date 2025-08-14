Врач Неронов сообщил, что смазывать клеща маслом — рискованно для здоровья

Врач-инфекционист Владимир Неронов предостерегает от популярного, но опасного метода удаления клеща. В беседе с корреспондентом РИАМО он заявил, что смазывать клеща маслом или спиртом — рискованно для здоровья.

— Главное — не выжигать клеща, не смазывать его маслом или спиртом. Это только заставит его срыгнуть содержимое желудка, а вместе с ним — инфекцию — прямо в вашу кровь, — отметил доктор.

Специалист порекомендовал обращаться в травмпункт для безопасного удаления клеща или использовать пинцет, крючок или нить для самостоятельного удаления. После удаления клеща необходимо отправить его на анализ, чтобы выяснить, был ли он заразен, написал KP.RU.

По информации сайта «Страсти», клещи могут передавать такие инфекции, как вирусный клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека и клещевые пятнистые лихорадки.