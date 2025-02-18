Врач Неронов: самостоятельное удаление клеща увеличивает риск заражения

При укусе энцефалитного клеща в зимний период важно действовать быстро, но без паники. Об этом рассказал инфекционист и кандидат медицинских наук Владимир Неронов в беседе с « Известиями ».

По словам врача, контакт с членистоногим может обернуться серьезным заболеванием, таким как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Эксперт призвал не пытаться удалить клеща самостоятельно.

«Многие люди совершают ошибку, используя масла или другие вещества, надеясь, что клещ отвалится. На самом деле это может привести к тому, что клещ начнет давить на свою слюну, увеличивая вероятность заражения», — пояснил медик.

Специалист также посоветовал не откладывать визит в травмпункт, санэпидемстанцию или к терапевту. Профилактическое лечение необходимо получить в первые 72 часа после укуса.