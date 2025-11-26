Врач Неронов рекомендовал сделать прививку от желтой лихорадки перед поездкой в тропические страны

Инфекционист Владимир Неронов предупредил, что поездки в страны с жарким климатом могут быть не только увлекательными, но и рискованными из-за экзотических инфекций. Об этом сообщило РИАМО .

В таких странах заболевания часто передаются через кровососущих насекомых, например комаров, москитов и блох. Среди опасных болезней — лихорадка чикунгунья, вирус Зика, денге, малярия и желтая лихорадка.

Для профилактики врач посоветовал использовать репелленты, носить закрытую одежду и устанавливать москитные сетки. Также необходимо сделать прививку от желтой лихорадки и, если требуется, принимать противомалярийные препараты.

По словам специалиста, кишечные инфекции можно подцепить через загрязненную воду, продукты и немытые руки. Чтобы этого избежать, следует соблюдать правила гигиены, добавил «ФедералПресс».