Врач Неронов предупредил о развитии нервозности из-за энергетиков

Энергетические напитки отличаются высоким содержанием кофеина, который в избыточных количествах может представлять опасность для здоровья. Об этом рассказал гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с « Известиями ».

По словам врача, небольшие объемы кофеина могут взбодрить, но энергетические напитки содержат колоссальные дозы этого компонента — от 300 до 320 миллиграммов на литр жидкости.

«Если речь идет о регулярном употреблении или нескольких банках подряд, организм получает передозировку со всеми вытекающими последствиями», — предупредил медик.

Как пояснил Неронов, в комбинации с прочими стимуляторами основное воздействие на сердечно-сосудистую систему многократно усиливается. Потребитель рискует столкнуться с учащенным сердцебиением, скачками давления, нарушениями сна, нервозностью и дрожью конечностей. Кроме того, появляется вероятность обострения рефлюкса, язвенной болезни и панкреатита.