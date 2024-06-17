Врач Неронов посоветовал воспользоваться лосьоном при появлении сыпи после купания

У многих после купания на коже появляются сыпь и раздражение. В таких случаях стоит воспользоваться увлажняющим лосьоном, сообщил врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, в первую очередь важно тщательно промыть кожу чистой водой, чтобы избежать дальнейшего воздействия раздражающего фактора. Затем рекомендуется снять раздражение и увлажнить область сыпи специальными средствами.
Если зуд усилился, стоит принять антигистаминные препараты для снятия симптомов аллергической реакции, отметил Неронов.