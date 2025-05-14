Врач Неронов: перед выездом за границу важно проверить наличие прививок от кори и гепатитов

Перед путешествиями важно убедиться в наличии всех необходимых прививок. Об этом предупредил врач-инфекционист Владимир Неронов в разговоре с «Известиями» .

По словам доктора, перед выездом необходимо проверить сроки иммунизации против столбняка, гепатитов, кори и других болезней. Для поездок в экзотические регионы потребуется вакцинация от желтой лихорадки, менингококковой инфекции, брюшного тифа и холеры.

Важно помнить, что иммунопрофилактика эффективна, однако соблюдение правил личной гигиены тоже обязательное условие. Мойте руки, пейте проверенную воду и избегайте сырой пищи. Подготовка к прививкам должна начаться за месяц-полтора до выезда, резюмировал Неронов.