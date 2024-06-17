Врач Неронов: перед использованием SPF-средства стоит проверить его на переносимость

Перед тем, как нанести солнцезащитный крем на разные участки кожи, рекомендуется проверить его на переносимость. О том, как это сделать, рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, нужно намазать небольшой участок кожи на внутренней стороне сгиба локтя. Определенные средства при контакте с соленой водой могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому проверить крем на переносимость лучше заранее.

Врач также напомнил, что компоненты в составе солнцезащитного крема помогают поддерживать уровень влажности кожи во время купания.

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