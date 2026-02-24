Врач Неронов отметил, что эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ в России неоднороден и зависит от региона

В России продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, и в некоторых регионах пик еще не достигнут. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал Life.ru о том, когда ждать пика заболеваемости и какие меры помогают сдержать распространение вирусов.

Эксперт отметил, что эпидемический подъем заболеваемости в России неоднороден и зависит от региона. В Московском регионе пик заболеваемости еще впереди: подъем продолжится и достигнет максимума в марте.

Врач подчеркнул, что нынешний сезон не выходит за рамки привычной картины.

«При всем этом число заболевших и тяжесть течения не носят характера употребляемого в последние годы и ставшего уже нарицательным термином «аномального» характера», — отметил специалист.

Неронов обратил внимание на группы риска, к которым относятся дети, пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями и те, кто работает в организованных коллективах. Прививка от гриппа снижает риски, но не решает проблему всех сезонных инфекций. Поэтому важно соблюдать базовые меры профилактики: регулярно мыть руки и обрабатывать контактные поверхности, проветривать помещения и использовать защитные маски.