Врач Неронов назвал шею любимым местом у клещей на теле человека | 360°

Здоровье 24 апреля 2024, 15:24 Врач Неронов назвал шею любимым местом у клещей на теле человека

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Клещи чаще всего присасываются к нежной коже в области подмышечных впадин и к шее. Об этом рассказала врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также любимыми местами у клещей на теле человека будут складки под молочной железой, разгибательная поверхность крупных суставов и область возле ушной раковины.

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Врач отметил, что присасывание насекомых происходит постепенно. Самка погружает голову в кровь и как бы «ныряет» для получения жизненно необходимого для нее вещества, сообщила Общественная Служба Новостей.