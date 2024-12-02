Врач Неронов назвал имбирь отличным средством для борьбы с зимней усталостью

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов посоветовал включить в зимний рацион имбирь. Он отлично подходит для борьбы с сезонной усталостью, пояснил эксперт в беседе с РИАМО .

По его словам, корнеплод улучшает кровообращение, а также обладает противовоспалительными свойствами.

«Зимой на здоровье положительно влияют цитрусовые благодаря высокому содержанию витамина С. <…> Чеснок известен своими антибактериальными качествами», — добавил врач.

Неронов рекомендовал регулярно употреблять йогурт и кефир, которые способствуют укреплению иммунитета за счет пробиотиков. Блюда с фасолью и чечевицей заряжают энергией, отметил специалист.