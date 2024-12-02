Врач Неронов назвал имбирь отличным средством для борьбы с зимней усталостью
Гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов посоветовал включить в зимний рацион имбирь. Он отлично подходит для борьбы с сезонной усталостью, пояснил эксперт в беседе с РИАМО.
По его словам, корнеплод улучшает кровообращение, а также обладает противовоспалительными свойствами.
«Зимой на здоровье положительно влияют цитрусовые благодаря высокому содержанию витамина С. <…> Чеснок известен своими антибактериальными качествами», — добавил врач.
Неронов рекомендовал регулярно употреблять йогурт и кефир, которые способствуют укреплению иммунитета за счет пробиотиков. Блюда с фасолью и чечевицей заряжают энергией, отметил специалист.
С бывшей береговой базы в Мурманской области вывезли все отработанное ядерное топливо
Жителей Лобни приглашают на мероприятия в парках
Сезон зимних мероприятий открыли в центральном парке в Наро-Фоминске
Показ спектакля «Женитьба» для семей бойцов СВО прошел в Лобне
Студия «Музыкальная лаборатория» в Воскресенске отметила 20-летие
Форум с участием бизнес-экспертов проведут для предпринимателей Подмосковья
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте