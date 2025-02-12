Врач Нэнди: для осознания объема съеденной пищи организму нужно 20 минут

Человеческому организму необходимо около 20 минут, чтобы осознать, сколько пищи было съедено, и послать в мозг сигнал о завершении трапезы. Таким мнением поделилась гастроэнтеролог Нина Нэнди, сообщила « Мойка 78 ».

По словам врача, длительность процесса может варьироваться в зависимости от характера потребляемых продуктов и пищевых привычек конкретного человека.

Так, пища, богатая клетчаткой, например фрукты, овощи и цельнозерновые, способствует быстрому притуплению чувства голода. Пищевые волокна, пояснила эксперт, стимулируют выделение гормонов, подавляющих аппетит, а также воздействуют на рецепторы растяжения желудка.

В случае со сладостями ситуация обратная. Как пояснила специалист, сигнал о насыщении поступает в мозг с заметной задержкой.