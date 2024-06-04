Врач Некрасова назвала вакцинацию от ветряной оспы профилактикой детского инсульта

Невролог Любовь Некрасова заявила, что даже дети не застрахованы от инсультов, ведь встречаются они в абсолютно любом возрасте. К основным признакам относятся нарушение речи, резкое снижение зрения и онемение лица, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, сами причины отличаются разнообразием. Так, влияние способны оказать заболевания крови и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, спровоцировать инсульт у ребенка могут аномалии строения сосудов мозга.

Один из важных этапов профилактики — вакцинация от ветряной оспы, отметила эксперт. Также важно своевременно обращаться за медицинской помощью при непонятных головных болях.