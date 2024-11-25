Врач Некрасов: хирурги и космонавты чаще других рискуют заработать атеросклероз

Профессии космонавта, хирурга и шахтера обычно сопряжены с высокими эмоциональными нагрузками, поэтому люди, задействованные на этих работах, имеют повышенные риски столкнуться с атеросклерозом. Об этом радио «Говорит Москва» рассказал сосудистый хирург, заведующий дневным отделением РНЦХ имени Петровского Дмитрий Некрасов.

«Когда ты делаешь операцию, ты концентрируешься полностью на тех действиях, которые ты делаешь, при этом никогда не забываешь, что это живой человек и ты должен сделать все четко, качественно, быстро», — прокомментировал медик.

Высокой психоэмоциональной нагрузкой также страдают сталевары и пилоты. Некрасов отметил, что снизить риск развития атеросклероза помогут занятия, которые «отключают голову». К ним он отнес длительные прогулки, плавание и даже уборку снега.