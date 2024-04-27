Врач Нечаева: при артериальном кровотечении необходимо плотно наложить жгут и пережать артерию | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 14:24 Врач Нечаева: при артериальном кровотечении необходимо плотно наложить жгут и пережать артерию

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Во время артериального кровотечения пострадавшему следует плотно наложить жгут выше места кровотечения и пережать артерию. Об этом изданию РИАМО рассказала врач скорой помощи АО «Медицина» Елена Нечаева.

Артериальное кровотечение можно выявить по алой бурлящей крови, которая обильно выделяется. В тех местах, где жгут не наложишь, важно максимально плотно пережать пульсирующую артерию, написал «Петербургский дневник».

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Венозное кровотечение характеризуется темной кровью, которая течет непрерывным потоком. Чтобы его остановить, необходимо использовать плотную прижатую повязку, добавила Нечаева.