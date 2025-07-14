Врач Нечаев объяснил, что сосудистые звездочки на ногах могут быть симптомом тромбоза глубоких вен

Врач — травматолог-ортопед, председатель правления ассоциации «Лига подиатрии» Владимир Нечаев сообщил «Газете.Ru» , что сосудистые звездочки на ногах могут быть симптомом тромбоза глубоких вен или венозной недостаточности.

«У сосудистых „звездочек“ есть научное название — телеангиэктазия. Самым распространенным типом является телеангиэктазия при хронической венозной недостаточности или при варикозной болезни ног. Примерно у 50% пациентов с подобной патологией обнаруживаются звездочки. Механизм образования звездочек при варикозе — неправильная работа подошвенной и икроножной помпы», — пояснил специалист.

По словам Нечаева, недостаточная активность икроножной и камбаловидной мышц может быть вызвана малоподвижным образом жизни, долгим пребыванием на ногах, заболеваниями мышц, сухожилий, нервов или суставов, а также избыточным весом. Это приводит к хронической венозной недостаточности, а иногда и к тромбозу глубоких вен.

Врач добавил, что профилактика этих состояний включает в себя нормализацию веса, уровня физической активности, тренировку мышц ног и всего тела. Также важно следить за артериальным давлением, отказаться от вредных привычек (курение и алкоголь), избегать переохлаждения и высоких температур.