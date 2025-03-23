Врач назвала продукт, предотвращающий разрушение суставов

Разрушение суставов может предотвратить брокколи, содержащая в своем составе сульфорафан. Овощ также может снимать воспаления, рассказала РИА «Новости» врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан — соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением», — отметила Сухорукова.

Брокколи богата витамином С, который положительно влияет на тонус всего организма, так как снижает уровень кортизола.

Причиной болезни суставов может стать лишний вес и различные инфекции. Артрит чаще всего проявляется у женщин. Артроз опаснее, чем артрит. Если его не лечить вовремя, может начаться процесс разрушения хряща.