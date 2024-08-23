Врач назвал три самых полезных сладости

Диетолог Лебедева: зефир из пектина является самой полезной сладостью

Фото: Freepik

Зефир из пектина считается наиболее полезной сладостью из существующих. Об этом заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с РИА «Новости».

«Полезными можно назвать традиционные для России мармелад, пастилу и зефир из пектина — желирующего растительного вещества», — рассказала она.

По словам эксперта, пектин положительно влияет на кишечную микрофлору и не сказывается на уровне сахара. Также есть менее полезная сладость  — это пастилки, которые изготавливают из ягодного или фруктового пюре.

Лебедева посоветовала выбирать мармелад на основе пектина или коллагена. Муссы, суфле и агар-агара не такие полезные, однако в здоровый рацион их можно включить. Главное следить за количеством сахара в составе.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева заявила, что некоторые продукты могут ускорить механизм старения. Это комбинация соли, сахара и жира. Например, колбасы, сосиски, фастфуд.

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