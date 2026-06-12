Врач назвал три неочевидных симптома, по которым можно заподозрить анемию прямо сейчас

Необычная тяга к поеданию несъедобных вещей может быть признаком железодефицитной анемии. Кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал 360.ru, по каким признакам можно заподозрить дефицит железа еще до похода в лабораторию.

Эксперт отметил, что симптомы анемии нередко списывают на усталость или стресс, не придавая им должного значения. Между тем организм подает вполне конкретные сигналы, которые важно уметь читать.

«При железодефицитной анемии действительно появляются странные желания: дышать бензином или есть что-то несъедобное — мел, глину, или что-то другое», — предупредил врач.

Помимо необычных пищевых пристрастий, анемия проявляется и более очевидными физическими симптомами. Кондрахин выделяет три ключевых признака, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

«Самый ранний симптом — это выраженная слабость, когда очень тяжело собраться и куда-то пойти. Второй симптом — бледность кожных покровов и видимых слизистых. Третий — выраженная тахикардия, то есть сердцебиение при любой нагрузке», — перечислил специалист.

Врач также указал на причины появления дефицита. По его словам, анемия нередко развивается из-за факторов, которым не придают значения.

«Причиной может быть то, на что человек не обращает внимания: различные маленькие кровотечения, в том числе даже менструации и геморроидальные узлы. Либо нарушения питания, то есть недостаточное употребление продуктов, которые дают нам железо», — рассказал Кондрахин.