Врач назвал самые полезные блюда из картофеля

Способ приготовления картофеля может повлиять на его полезность для организма человека. Наилучшим выбором будет его запечь или отварить альденте, рассказал aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Если говорить, какая картошка лучше — молодая или пролежавшая в погребе всю зиму, то здесь лишь отличие по калорийности. Первая наименее калорийная.

По способу приготовления предпочтение стоит отдать картофелю, приготовленному альденте. В этом случае он сохранит упругость, не превратившись в пюре, что обеспечит блюду более низкий гликемический индекс.

«Немного недоваренный или запеченный картофель — хороший вариант. Если сильно хочется, можно и жареный, но это уже менее полезная история», — уточнил врач.

Блюда из картофеля лучше дополнить рыбой или мясом, а также огурцами, капустой и помидорами. В день не стоит употреблять его больше 200-300 граммов.

Ранее нутрициолог Елена Желянина предупредила, что картофель фри содержит трансжиры и канцерогены, поэтому его регулярное употребление увеличивает риск рака желудка, кишечника и поджелудочной железы.