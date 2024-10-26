Врач назвал простой суперфуд на замену дорогим БАДам

Бесконтрольное употребление биологически активных добавок лишь навредит организму. Врач-диетолог Елена Саламатина посоветовала осенью налегать на квашеную капусту, которая содержит большое количество полезных веществ. Об этом сообщило «Радио 1» .

Витаминные добавки, по ее словам, нужно принимать по назначению врача, иначе они сделают только хуже. Доктор привела в качестве примера аскорбиновую кислоту — из-за нее могут появиться камни в почках и повыситься уровень мочевой кислоты. Саламатина объяснила, что намного полезней разнообразить свой рацион, а организм сам вберет из продуктов все необходимое.

«Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон», — сказала она.

Для поддержания иммунитета в сезон простуд нужно есть рыбу, кисломолочные продукты и овощи. Для восполнения запасов витамина D врачи посоветовали печень трески.