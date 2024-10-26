Врач назвал простой суперфуд на замену дорогим БАДам
Диетолог Саламатина: квашеная капуста содержит витамин С и особо полезна осенью
Бесконтрольное употребление биологически активных добавок лишь навредит организму. Врач-диетолог Елена Саламатина посоветовала осенью налегать на квашеную капусту, которая содержит большое количество полезных веществ. Об этом сообщило «Радио 1».
Витаминные добавки, по ее словам, нужно принимать по назначению врача, иначе они сделают только хуже. Доктор привела в качестве примера аскорбиновую кислоту — из-за нее могут появиться камни в почках и повыситься уровень мочевой кислоты. Саламатина объяснила, что намного полезней разнообразить свой рацион, а организм сам вберет из продуктов все необходимое.
«Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон», — сказала она.
Для поддержания иммунитета в сезон простуд нужно есть рыбу, кисломолочные продукты и овощи. Для восполнения запасов витамина D врачи посоветовали печень трески.