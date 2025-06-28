Врач назвал признаки онкологии, которые нельзя пропускать

Необычные изменения в организме могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний, поэтому их не следует упускать из виду. Об этом заявил известный онколог Андрей Исаев-Апостолов в беседе с изданием Neva.Today .

Среди первых признаков врач выделил резкое изменение веса без видимых причин. Опасение должны вызывать и визуальные изменения, такие как асимметрия лица или необычный оттенок кожи.

Интенсивное выпадение волос или изменение их структуры после лечения тоже могут быть тревожными сигналами.

По словам специалиста, при появлении любых тревожных симптомов нужно сразу обратиться к врачу — это увеличивает шансы на раннюю диагностику и успешное лечение.

Он уточнил, что эти симптомы не всегда указывают на рак, но игнорировать их опасно. Например, быстрая потеря веса может быть связана с опухолями желудка или поджелудочной железы.

Врач призвал не откладывать обследование при малейших подозрениях. Современные методы диагностики позволяют выявить болезнь на ранних стадиях, когда терапия наиболее эффективна.

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