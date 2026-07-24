Врач назвал главные правила для снижения риска развития рака

Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, регулярные физические нагрузки и профилактические медосмотры способны существенно снизить вероятность развития рака. Об этом заявил гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн в беседе с РИА «Новости» .

«Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет, прежде всего, о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях», — сказал он.

Каприн отметил, что полностью обезопасить себя от онкологического заболевания нельзя, однако можно прилично сократить риски.

По его словам, в России создали одну из крупнейших программ по ранней диагностике рака. Профилактические осмотры проводят с 18 до 39 лет один раз в три года, с 40 — ежегодно.

Ранее врач Анна Макарова назвала слабость ранним признаком рака.