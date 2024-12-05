Врач Назарова: вирусные заболевания и проблемы с гормонами могут привести к выпадению волос

В норме человек ежедневно незаметно для себя теряет от 60 до 100 волос. При увеличении количества проблему можно отнесли к патологии. Об этом рассказала косметолог и дерматолог Марианна Назарова в беседе с «Известиями».
По словам врача, к причинам данного состояния относятся недавно перенесенные вирусные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела. Потеря волос обычно происходит через два-три месяца.
Выпадение волос, добавила медик, возможно на фоне проблем с половыми гормонами и щитовидной железой. Еще один провокатор — физиологические состояния, например послеродовой период и пожилой возраст.
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