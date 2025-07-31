Врач Насанкаева отметила, что чай после еды может вызвать тяжесть и метеоризмы

Употребление чая сразу после еды может негативно повлиять на процессы пищеварения. Об этом предупредила аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Елена Насанкаева в интервью «Газете.Ru» .

По словам специалиста, танины, содержащиеся в чае, могут взаимодействовать с пищевыми макромолекулами, особенно с белками, что приводит к нарушению процесса их расщепления — протеолиза. Это может вызвать неприятные ощущения, такие как тяжесть, метеоризм и боли в животе, отметил сайт RT.

Насанкаева рекомендовала пить чай спустя 30–60 минут после легкой пищи и через 90–120 минут после более тяжелой, богатой белками и жирами.