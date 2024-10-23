Врач Найденова: при несоблюдении условий хранения в курице-гриль могут развиваться сальмонелла и кишечная палочка

При несоблюдении условий хранения в охлажденной курице и курице-гриль могут развиваться сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Об этом Пятому каналу сообщила врач-гастроэнтеролог Анна Найденова.

Ранее СМИ писали, что в некоторых российских городах зафиксировали массовые случаи отравления курицей-гриль. Россияне покупали товар в супермаркете, принадлежащему к крупной сети.

По словам врача-терапевта Александра Пурясева, во время интоксикации у человека резко повышается температура, появляется рвота и диарея. Он пояснил, что именно потеря жидкости является главной угрозой для жизни человека во время отравления, написал сайт kp.ru.

Медики отметили, что в приготовлении курицы главное соблюсти правильную термическую обработку. Все патогенные бактерии и вредные микроорганизмы умрут, если курица будет приготовлена по рецепту.